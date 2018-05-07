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Спортивно-досуговый центр «Шире круг» из Марьиной Рощи поблагодарили за эффективную работу
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Спортивно-досуговый центр «Шире круг» из Марьиной Рощи поблагодарили за эффективную работу 

Управа района Марьина роща 35 минут назад
Фото: Управа района Марьина роща
Благодарностью префектуры СВАО отмечен спортивно-досуговый центр «Шире круг», расположенный в Марьиной Роще. Об этом сообщила руководитель досугового подразделения центра Елена Цыганова.
«Благодарственное письмо префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы вручается ГБУ «СДЦ „Шире круг“ за третье место по итогам применения критериев оценки работы учреждений в 2017 году, высокий профессионализм и эффективную работу в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства», — говорится в сообщении.
Напомним, спортивно-досуговый центр «Шире круг» находится по адресу: 2-я ул. Марьиной Рощи, д. 16. (то)
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