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Медведев назвал «единороссам» имена кандидатов в правительство
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Медведев назвал «единороссам» имена кандидатов в правительство 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Российская Газета
Медведев, говоря о своем видении нового состава кабинета министров, назвал предложения по вице-премьерам — Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко. На пост первого заместителя председателя правительства Медведев выдвинул Антона Силуанова.
Главу Счетной палаты Татьяну Голикову Медведев назвал подходящим кандидатом в новый состав правительства для решения вопросов, связанных с реализацией социальной политики, трудовых отношений, пенсионного обеспечения и здравоохранения.
Возможное появление в правительстве Голиковой в этой должности станет усилением кабмина, прокомментировал журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков после встречи.
— До Счетной палаты она как раз занималась вопросами социальной политики, блестяще их знает, — безусловно, на мой взгляд, это усиление правительства. Думаю, все единогласно поддерживают эту кандидатуру, — сказал он.
И.о. вице-премьера РФ Дмитрий Козак мог бы остаться в новом правительстве и ведать вопросами промышленности и энергетики, заявил также Медведев.
— Он может заняться несколько иными вопросами, нежели те, которые он курирует сейчас, — сказал кандидат в премьеры. — В частности, он мог бы заняться вопросами промышленности, потому что нужно периодически менять сферу деятельности, вопросами энергетики. И Дмитрий Николаевич имеет для этого достаточный опыт и достаточный авторитет в стране.
Исполняющий обязанности премьер-министра, кроме того, предложил назначить вице-премьером Максима Акимова, который занимает пост первого заместителя руководителя аппарата правительства. Медведев предложил поручить ему кураторство развития транспорта, связи, цифровой экономики.
— Многие из вас его знают уже достаточно давно, в аппарате правительства вы так или иначе сталкивались, — сказал и.о. главы кабмина.
— Мы с ним достаточно активно работали. Он активно взаимодействовал с нами по многим вопросам, и знает все направления работы правительства, — оценил со своей стороны Александр Жуков.
В качестве зампреда правительства по оборонно-промышленному комплексу Медведев видит нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова. В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.
И.о. вице-премьера Ольга Голодец могла бы курировать в новом правительстве вопросы культуры и спорта, заявил также и.о. премьера. В прошлом составе Голодец курировала социальный блок.
Если будут реализованы предложения, спорт ей «отдаст» Виталий Мутко, который также останется в кабмине, но в другом качестве. Медведев в случае утверждения хочет назначить его вице-премьером по вопросам строительства.
— Еще одна интересная идея. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства, — сказал кандидат в премьеры.
В "ЕР" уточнили, что сферой Мутко также будет региональная политика.
Действующего полпреда президента в ЦФО Алексея Гордеева Медведев предлагает на пост вице-премьера, курирующего сельское хозяйство. Гордеев в течение многих лет ранее возглавлял Минсельхоз, после этого занимал пост губернатора Воронежской области. Идея вернуть в правительство Гордеева вызвала положительную реакцию депутатов, заявил первый вице-спикер ГД.
— Это, действительно, опытный руководитель, он работал и в правительстве в свое время, и губернатором. Он прекрасно знает все вопросы сельского хозяйства, — прокомментировал Жуков.
На пост первого вице-премьера Медведев выдвинул Антона Силуанова. Предполагается, что он также сохранит за собой пост главы Минфина, передал Александр Жуков. «Несмотря на серьезный экономический кризис и санкции, наша экономика смогла преодолеть проблемы», — поддержал он эту идею.
Константина Чуйченко Медведев предложил назначить главой аппарата правительства.
— С моей стороны неправильно, если бы я не проинформировал вас о том, кого я видел бы руководителем аппарата правительства в должности вице-премьера, потому что этот человек ведет законопроектную работу, — сказал кандидат в премьеры в ходе встречи.
— Команда обновляется, но в то же время, совершенно очевидно, сохраняется преемственность, — подытожил Жуков. — Поэтому, думаю, нам будет несложно находить общий язык с правительством. В целом — команда, которая была оглашена, вызвала положительную реакцию членов нашей фракции.
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