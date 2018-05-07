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Медведев в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство
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Медведев в Госдуме назвал кандидатов в свое будущее правительство 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Российская Газета
Кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев, который в понедельник проводит в Госдуме консультации с парламентскими фракциями, озвучил предполагаемый им состав будущего правительства. Об этом информирует ТАСС.
На встрече с фракцией "Единой России" он отметил, что названные им кандидаты «могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена.
Он также предлагает назначить Татьяну Голикову вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения.
По его словам, „таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев“.
Кроме того, Дмитрий Медведев намерен предложить Дмитрия Козака на пост своего заместителя по вопросам энергетики и промышленности, а Виталия Мутко — вице-премьером по вопросам строительства.
Новость дополняется.
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