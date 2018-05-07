Евгения Медведева: Я буду жить и тренироваться в Канаде

Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

Медведева ушла из группы Тутберидзе, и в дальнейшем 18-летняя россиянка будет работать с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Теперь я буду жить и тренироваться в Северной Америке. Что касается смены спортивного гражданства, то это абсолютный бред. Все нормальные и вменяемые люди это прекрасно понимают, что это меня не касается. Я буду жить в Канаде, мне просто придется сменить место жительства на неопределенный срок.