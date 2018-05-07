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Евгения Медведева: Я буду жить и тренироваться в Канаде
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Евгения Медведева: Я буду жить и тренироваться в Канаде 

Советский спорт 38 минут назад
Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
Медведева ушла из группы Тутберидзе, и в дальнейшем 18-летняя россиянка будет работать с канадским тренером Брайаном Орсером.
«Теперь я буду жить и тренироваться в Северной Америке. Что касается смены спортивного гражданства, то это абсолютный бред. Все нормальные и вменяемые люди это прекрасно понимают, что это меня не касается. Я буду жить в Канаде, мне просто придется сменить место жительства на неопределенный срок.
Карьеру я себе хочу долгую, именно из-за этого происходят такие перемены в моей жизни. Вы не представляете, какой подъем я сейчас ощущаю, во мне мотивации больше, как никогда раньше. Меня не пугает переезд в Канаду и языковой барьер, мне не будет некомфортно там. Надеюсь, что мой английский язык позволит мне нормально общаться», — цитирует ТАСС Медведеву.
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