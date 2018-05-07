Ещё
Рафинья хочет остаться в «Интере»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рафинья хочет остаться в «Интере» 

Soccer News 38 минут назад
Фото: Soccer News
Мазиньо, отец хавбека Рафиньи Алькантары, поделился информацией о будущем своего сына.
"Неважно, квалифицируется «Интер» в Лигу Чемпионов или в Лигу Европы, для меня важен прогресс Рафы. У него большое будущее. В Милане сейчас все счастливы, но нам нужно подождать. В клубе ценят его вклад в работу, и это важно.
Если нас попросят остаться, посмотрим за реакцией «Барселоны». Но пока мы нацелены на то, чтобы остаться в «Интере». Это прекрасный клуб, а Милан — прекрасный город" — цитирует Мазиньо FCInterNews.
Soccer News: последние новости
Гюндоган потроллил Зинченко "Челси" определился с потенциальным кандидатом на замену Морате Агент прокомментировал будущее Пашалича в "Спартаке"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева выступила с официальным заявлением69
Кабаева дала откровенное интервью169
Медведева переезжает в Канаду27
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера97
Определено будущее гражданство Медведевой9
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
00:43
На что Медведева променяет Россию
Фигурное катание
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение