Рафинья хочет остаться в «Интере»

Мазиньо, отец хавбека Рафиньи Алькантары, поделился информацией о будущем своего сына.

"Неважно, квалифицируется «Интер» в Лигу Чемпионов или в Лигу Европы, для меня важен прогресс Рафы. У него большое будущее. В Милане сейчас все счастливы, но нам нужно подождать. В клубе ценят его вклад в работу, и это важно.

Если нас попросят остаться, посмотрим за реакцией «Барселоны». Но пока мы нацелены на то, чтобы остаться в «Интере». Это прекрасный клуб, а Милан — прекрасный город" — цитирует Мазиньо FCInterNews.