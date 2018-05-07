Медведев предложил Гордеева на пост вице-премьера по АПК

Приехав в Госдуму для консультаций с парламентскими фракциями, Медведев встретился с фракцией "Единой России" в первую очередь и на этой встрече озвучил свои предложения, заявив, что они «могли бы впоследствии войти в правительство, если поддержка со стороны Государственной думы и президента будет обеспечена».

"Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев", — сказал он.

"Я подчеркиваю, речь идет именно о руководящем составе правительства", — сказал Медведев.