Обзор недели НБА

Карри недели

Неделя плей-офф выдалась такая, что не обжечься было сложно! Самое горячее событие — возвращение в строй Стива Карри, который сходу принялся доказывать, что травма его больше не беспокоит. Встречали Карри как после многолетней разлуки.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».

Ну и вы понимаете, что значит возвращение Стива на паркет. Конечно, вы всё понимаете.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».

Неостановим? Да, наверное, этот парень неостановим. Он скучал по баскетболу. Мы тоже по тебе скучали!

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».

Кстати, что там у Джеймса? Вот так он выиграл очередной матч для «Кавс», сделав счёт в серии с «Торонто» 3-0. Это вообще легально?

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кливленда».

У Леброна есть и свой рекорд: он теперь на пятом месте в НБА по количеству проведённых игр на вылет. Тут не то что до ближайших соперников, но и до первого места, можно сказать, рукой подать.

Непонятно, Джеймс очень любит «Торонто» или очень не любит «Торонто»? В любом случае, отношения с канадцами у Короля примерно такие.

Мемов наплодилось великое множество.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» NBA Memes.

Скоро матчи Леброна Джеймса будут выглядеть примерно так.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» The Score.

К другим новостям

Может так не показаться, но в плей-офф НБА сейчас идут и другие серии. Например, Джо Инглс во втором матче с «Рокетс» выдал «карьир-найт» из 27 очков и невероятной точности издали — семь из девяти. Вкратце о матче.

Правда, потом у «Юты» не задалось — она проиграла ещё два матча и теперь стоит на пороге прекращения борьбы. Харден и Капела просто крушат НБА!

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хьюстона».

А вот так «Бостон» радуется третьей победе над «Филой». «Кельты» ведут 3-0, только что завершился овертайм в третьем матче.

«Филадельфии» объективно сложновато против Тэйтума, который пользутеся сверхспособностями. И хотя это видео — не более чем монтаж, «кельты» на самом деле сейчас выглядят читерами. Если вы вдруг забыли, то команда Брэда Стивенса играет без травмированных Гордона Хэйворда и Кайри Ирвинга. И она в шаге от финала конференции.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.

Бен Симмонс побил свой антирекорд — ни разу не попал с игры. Хотя один из претендентов на звание «Новичок года» говорит, что ничего ещё не потеряно.

Грусть недели

Или не грусть? Расселл Уэстбрук и Пол Джордж играют в пэйнтбол. Не совсем понятно, они рады концу сезона или нет. Или рады? Или?..

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.