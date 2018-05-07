Обзор недели НБА 

Антирекорд Бена Симмонса, Расселл Уэстбрук и пэйнтбол, мемы про Леброна.
Карри недели
Неделя плей-офф выдалась такая, что не обжечься было сложно! Самое горячее событие — возвращение в строй Стива Карри, который сходу принялся доказывать, что травма его больше не беспокоит. Встречали Карри как после многолетней разлуки.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».
Ну и вы понимаете, что значит возвращение Стива на паркет. Конечно, вы всё понимаете.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».
Неостановим? Да, наверное, этот парень неостановим. Он скучал по баскетболу. Мы тоже по тебе скучали!
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Уорриорз».
Карри, кстати, вошёл в тройку лидеров в истории НБА по количеству точных трёхочковых в плей-офф. За неделю он обошёл и Реджи Миллера, и Ману Джинобили. Защитник «воинов» расположился в рейтинге сразу после Рэя Аллена и Леброна Джеймса.
Кстати, что там у Джеймса? Вот так он выиграл очередной матч для «Кавс», сделав счёт в серии с «Торонто» 3-0. Это вообще легально?
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Кливленда».
У Леброна есть и свой рекорд: он теперь на пятом месте в НБА по количеству проведённых игр на вылет. Тут не то что до ближайших соперников, но и до первого места, можно сказать, рукой подать.
Непонятно, Джеймс очень любит «Торонто» или очень не любит «Торонто»? В любом случае, отношения с канадцами у Короля примерно такие.
Мемов наплодилось великое множество.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» NBA Memes.
Скоро матчи Леброна Джеймса будут выглядеть примерно так.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» The Score.
К другим новостям
Может так не показаться, но в плей-офф НБА сейчас идут и другие серии. Например, Джо Инглс во втором матче с «Рокетс» выдал «карьир-найт» из 27 очков и невероятной точности издали — семь из девяти. Вкратце о матче.
Правда, потом у «Юты» не задалось — она проиграла ещё два матча и теперь стоит на пороге прекращения борьбы. Харден и Капела просто крушат НБА!
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Хьюстона».
А вот так «Бостон» радуется третьей победе над «Филой». «Кельты» ведут 3-0, только что завершился овертайм в третьем матче.
«Филадельфии» объективно сложновато против Тэйтума, который пользутеся сверхспособностями. И хотя это видео — не более чем монтаж, «кельты» на самом деле сейчас выглядят читерами. Если вы вдруг забыли, то команда Брэда Стивенса играет без травмированных Гордона Хэйворда и Кайри Ирвинга. И она в шаге от финала конференции.
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.
Бен Симмонс побил свой антирекорд — ни разу не попал с игры. Хотя один из претендентов на звание «Новичок года» говорит, что ничего ещё не потеряно.
Грусть недели
Или не грусть? Расселл Уэстбрук и Пол Джордж играют в пэйнтбол. Не совсем понятно, они рады концу сезона или нет. Или рады? Или?..
Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Bleacher Report.