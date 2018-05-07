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Нападающий «ЦСКА» Ахмед Муса попал в сферу интересов турецких клубов
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Нападающий «ЦСКА» Ахмед Муса попал в сферу интересов турецких клубов 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Нападающим футбольного клуба ЦСКА Ахмедом Мусой, который выступает за красно-синих на правах аренды, заинтересовались «Галатасарай», «Фенербахче» и «Бешикташ», сообщает "Советский спорт".
По данным Fanatik, «Галатасарай» хотел заполучить нигерийца за €3,5 млн в год еще зимой, но футболист решил перейти из английского «Лестера» в российский клуб.
Сам Муса говорит, что не намерен переезжать в Турцию, так как ждет предложений из Англии и России.
В текущем сезоне у 25-летнего нападающего на счету 15 матчей за ЦСКА, в которых он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры с дисквалифицированным за кокаин игроком.
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