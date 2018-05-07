Нападающий «ЦСКА» Ахмед Муса попал в сферу интересов турецких клубов

По данным Fanatik, «Галатасарай» хотел заполучить нигерийца за €3,5 млн в год еще зимой, но футболист решил перейти из английского «Лестера» в российский клуб.

Сам Муса говорит, что не намерен переезжать в Турцию, так как ждет предложений из Англии и России.

В текущем сезоне у 25-летнего нападающего на счету 15 матчей за ЦСКА, в которых он забил шесть мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведет переговоры с дисквалифицированным за кокаин игроком.