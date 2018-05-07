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Медведев озвучил кандидатов на посты вице-премьеров РФ
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Медведев озвучил кандидатов на посты вице-премьеров РФ 

Москва24 28 минут назад
Фото: Москва24
Дмитрий Медведев предложил назначить Татьяну Голикову вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения.
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