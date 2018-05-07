В Саранске обучили тим-лидеров волонтеров

В Центре подготовки волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ при Мордовском государственном университете имени Н. П. Огарева прошел обучающий тренинг «Управление волонтерскими командами» для тим-лидеров. Как рассказали в Центре подготовки, за два дня курс прошли 80 активистов по 18 функциональным направлениям.

Участники тренинга решали задачи по сплочению и мотивации команды, которая будет работать по время ЧМ-2018 под их руководством.

К Чемпионату мира в Саранске подготовят порядка 1300 активистов.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

О Волонтерской программе ЧМ-2018 читайте в специальном разделе welcome2018.com.

Саранск примет четыре матча группового этапа Чемпионата: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня) и Панама — Тунис (28 июня).