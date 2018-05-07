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Медведев предложил назначить Борисова вице-премьером по ОПК
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Медведев предложил назначить Борисова вице-премьером по ОПК 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин предложил на пост премьер-министра РФ, предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего замминистра обороны Юрия Борисова.
В прошлом кабинете министров эту должность занимал Дмитрий Рогозин.
"Есть еще одна сфера — это оборонно-промышленный комплекс, вопросы развития военно-промышленного комплекса по линии правительства. Есть предложение назначить на позицию (вице-премьера) нынешнего заместителя министра обороны Борисова", — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией "Единой России" в Госдуме.
Юрий Борисов — кадровый военный, в Вооруженных силах СССР и затем Российской Федерации с 1978 года. В середине 2000-х был в руководстве Федерального агентства по промышленности России (находилось в ведении Минпромэнерго), в 2008 году стал заместителем министра промышленности и торговли России, с 2011 года — первый зампред Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. Заместителем министра обороны назначен в 2012 году.
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