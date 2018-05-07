Футболистки из Войковского выступили на турнире в Казани

Юные спортсменки школы № 744, расположенной на Нарвской улице, приняли участие во всероссийском финале турнира по мини-футболу в Казани. По итогам состязаний команда заняла пятое место.

— Борьба во всех играх была упорной. Наши девочки боролись с очень сильными соперницами, — поделились в администрации школы. — Надеемся на дальнейшие успехи футболисток школы.

Как добавили в образовательном учреждении, спортсменки Анфиса Кулина, Ксения Стрельникова и Ксения Гребенюк также получили памятные индивидуальные призы как лучшие игроки. (жм)