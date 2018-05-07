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Футболистки из Войковского выступили на турнире в Казани
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Футболистки из Войковского выступили на турнире в Казани 

Управа района Войковский 22 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Юные спортсменки школы № 744, расположенной на Нарвской улице, приняли участие во всероссийском финале турнира по мини-футболу в Казани. По итогам состязаний команда заняла пятое место.
— Борьба во всех играх была упорной. Наши девочки боролись с очень сильными соперницами, — поделились в администрации школы. — Надеемся на дальнейшие успехи футболисток школы.
Как добавили в образовательном учреждении, спортсменки Анфиса Кулина, Ксения Стрельникова и Ксения Гребенюк также получили памятные индивидуальные призы как лучшие игроки. (жм)
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