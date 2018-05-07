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Черчесов: Кучаев провёл хороший отрезок, жаль, что он выбыл из числа кандидатов
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Черчесов: Кучаев провёл хороший отрезок, жаль, что он выбыл из числа кандидатов 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, имеют ли молодые игроки шансы попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира—2018.
«Могу сказать, что мы внимательно за всеми следим и не исключаем возможности вызова молодых игроков. Все имена на слуху. Хороший отрезок провёл в чемпионате Кучаев — жаль, что вчера он получил серьёзную травму и выпал из числа кандидатов. Кстати, совсем недавно я ездил на тренировку ЦСКА и общался по нему с главным тренером «армейцев» Виктором Гончаренко, так что располагаю подробной информацией. Пожелаем ему качественного лечения и восстановления.
Неплохо смотрится в «Динамо» Ташаев, обращает на себя внимание Чалов. Есть и другие кандидаты, которые хорошо себя проявляют. К пятнице определимся окончательно», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
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