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В Казани появилась доска в честь главы советской резидентуры в США
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В Казани появилась доска в честь главы советской резидентуры в США 

Казанский Портал 35 минут назад
Доску установили на стене дома по улице Жуковского. Фото: kzn.ru  В Казани появилась мемориальная доска памяти знаменитого разведчика Исхака Ахмерова. Ее установили на стене дома №4 по улице Жуковского. В 1920-1921 годах Ахмеров работал здесь в Наркомате просвещения ТАССР, пишет портал мэрии.
Исхак Ахмеров жил в Казани с 1913 по 1921 год. В 1942—1945 годах он руководил нелегальной советской резидентурой в США. Агенты Ахмерова поставляли важнейшую информацию, в том числе материалы о разработке ядерного оружия по «Проекту Манхэттен».
В честь Ахмерова назовут новую улицу в казанском жилом комплексе «Арт Сити».
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