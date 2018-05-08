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В Казани увековечили память разведчика Исхака Ахмерова
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В Казани увековечили память разведчика Исхака Ахмерова 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о разведчике, руководителе советской резидентуры в США (1942 — 1945) открылась во вторник в Казани, сообщает пресс-служба столицы Татарстана.
"Память о легендарном разведчике Исхаке Ахмерове в Казани почтили установкой мемориальной доски. Она расположена на здании по адресу ул. Жуковского, 4, где он в 1920-1921 годах работал начальником управления снабжения Наркомпроса Татарской Республики", отмечается в сообщении.
Ранее исполком Казани принял решение назвать в честь разведчика одну из улиц города. В церемонии открытия приняли участие общественные деятели, в том числе председатель совета ветеранов Управления ФСБ России по Республике Татарстан Ирек Абдреев и ветеран органов безопасности Ровель Кашапов.
Исхак Ахмеров родился в городе Троицке Оренбургской губернии (ныне — Челябинская область) 7 апреля 1901 года. С 1913 по 1921 год жил в Казани, с 1920 по 1921 год был депутатом Казанского Совета народных депутатов. В 1921 году Ахмерова направляют на учебу в Коммунистический университет народов Востока, а через год — в Первый государственный университет (ныне — МГУ) на факультет международных отношений, по завершении которого принят в органы государственной безопасности. В 1932 году Ахмеров был переведен на работу в ИНО ОГПУ (внешнюю разведку), с 1942 по 1945 год возглавлял советскую резидентуру в США.
"В 1942-1945 годах И. А. Ахмеров возглавлял нелегальную резидентуру в США. С помощью находящихся у него на связи агентов добывал и направлял в Центр важную политическую, научно-техническую и военную информацию. За этот период лично привлек к сотрудничеству с внешней разведкой нескольких ценных агентов", — следует из биографии Ахмерова, опубликованной на сайте Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации.
Разведчик скончался 18 июля 1976 года, за выполнение специальных заданий по линии нелегальной разведки полковник Ахмеров награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом «Знак почета» и многими медалями, также ему был вручен нагрудный знак «Почетный чекист».
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