В Казани увековечили память разведчика, возглавлявшего резидентуру в США

Память о легендарном советском разведчике Исхаке Ахмерове увековечена в Казани, сообщает мэрия города.

Мемориальная доска в его честь установлена 8 мая на здании по ул. Жуковского, 4, где он в 20-е годы прошлого века работал начальником управления снабжения Наркомпроса Татарской Республики.

Исхак Ахмеров — уроженец Оренбургской губернии (ныне — Челябинская область). В Казани он жил с 1913 по 1921 год, был депутатом Казанского Совета народных депутатов. Затем до 1935 года Исхак Ахмеров работал в Москве. До 1945 года он был руководителем нелегальной резидентуры в США. Привлеченные им агенты поставляли ценнейшую для СССР информацию, в том числе материалы о разработке атомного оружия по «Проекту Манхэттен». Советский разведчик был инициатором операции «Снег», которая разрабатывалась для предотвращения войны с Японией.