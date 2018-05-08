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В Казани увековечили память разведчика, возглавлявшего резидентуру в США
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В Казани увековечили память разведчика, возглавлявшего резидентуру в США 

АиФ Казань 45 минут назад
Фото: АиФ Казань
Память о легендарном советском разведчике Исхаке Ахмерове увековечена в Казани, сообщает мэрия города.
Мемориальная доска в его честь установлена 8 мая на здании по ул. Жуковского, 4, где он в 20-е годы прошлого века работал начальником управления снабжения Наркомпроса Татарской Республики.
Исхак Ахмеров — уроженец Оренбургской губернии (ныне — Челябинская область). В Казани он жил с 1913 по 1921 год, был депутатом Казанского Совета народных депутатов. Затем до 1935 года Исхак Ахмеров работал в Москве. До 1945 года он был руководителем нелегальной резидентуры в США. Привлеченные им агенты поставляли ценнейшую для СССР информацию, в том числе материалы о разработке атомного оружия по «Проекту Манхэттен». Советский разведчик был инициатором операции «Снег», которая разрабатывалась для предотвращения войны с Японией.
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