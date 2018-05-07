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Медведев предложил назначить вице-премьером Константина Чуйченко
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Медведев предложил назначить вице-премьером Константина Чуйченко 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев предложил назначить вице-премьером РФ Константина Чуйченко.
"С моей стороны неправильно, если бы я не проинформировал вас о том, кого я видел бы руководителем аппарата правительства в должности вице-премьера, потому что это человек ведёт законопроектую работу. У меня есть предложение назначить на эту должность, если, кончено, все это будет подписано президентом, Константина Чученко", — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией ЕР в ГД.
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