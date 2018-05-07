Алина Кабаева рассказала о жестких воспитательных методах Винер-Усмановой

В 11 лет Алина Кабаева вместе с мамой приехала в Москву, где начала тренироваться у Ирины Винер-Усмановой . Поначалу прославленный тренер отказывалась смотреть будущую звезду спорта и лишь благодаря уговорам родительницы Кабаевой, наставница обратила на нее внимание. Временами на тот момент юной спортсменке приходилось нелегко, ей пришлось сбросить лишний вес за рекордно короткий срок и привыкнуть к ежедневным изнурительным тренировкам, однако результат того стоил. В 12 лет Кабаева начала выступать за сборную России, в 15 лет выиграла чемпионат Европы, в 16 — чемпионат мира.

«Я ей благодарна, во-первых, за все. За то, что она воспитала меня, за то, что она сделала из меня, не побоюсь этого слова, великую спортсменку», — рассказала гимнастка в интервью, приуроченному к предстоящему юбилейному фестивалю художественной гимнастики «Алина». Впоследствии Винер-Усманова стала для Кабаевой членом семьи и буквально «второй мамой».

Спортивный фестиваль «Алина» Кабаева проводит с 2009 года/Фото: кадр из программы «Вечерний Ургант»

Что касается собственных детей, Алина Маратовна пока выбирает профессию для будущей дочери. По словам спортсменки, если наследница захочет связать жизнь со спортом, она возражать не будет.

«Обязательно, что вы. Если получится и будет девочка, то я бы ее с удовольствием отдала в художественную гимнастику. Но не потому, что я сама этим спортом занималась, а потому, что художественная гимнастика гармонично развивает ребенка: у нас и хореография, у нас есть физическая нагрузка. У нас здесь прекрасная музыка. Опять же — коллектив. Поэтому спорт — это здорово. Это правда здорово. Я всем девочкам маленьким говорю, что они все уже чемпионки, потому что приходят и трудятся, преодолевают себя», — призналась знаменитость в интервью телеканалу «Мир 24».