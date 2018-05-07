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Нойер может сыграть за «Баварию» в финале Кубка Германии
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Нойер может сыграть за «Баварию» в финале Кубка Германии 

Советский спорт 1 час назад
Голкипер вернулся, впервые за 7 месяцев, к облегченным тренировкам в апреле. На прошлой неделе, пока «Бавария» вылетала в Мадрид на ответную матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов, Нойер тренировался в тренажерном зале.
Резервный вратарь Свен Ульрайх сказал, что рад освободить место в воротах Нойеру, если тот готов.
«Конечно, я хотел бы сыграть в финале. У меня был хороший сезон, и я помог добраться нам до финала.
Но если Ману в форме, и тренер говорит, что он готов, то так оно и будет. Я понимаю, что Нойеру нужна игровая практика — это важно и для сборной Германии», — подытожил Ульрайх. Финал кубка Германии состоится 19 мая, «Бавария» сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».
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