Нойер может сыграть за «Баварию» в финале Кубка Германии

Голкипер вернулся, впервые за 7 месяцев, к облегченным тренировкам в апреле. На прошлой неделе, пока «Бавария» вылетала в Мадрид на ответную матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов, Нойер тренировался в тренажерном зале.

Резервный вратарь Свен Ульрайх сказал, что рад освободить место в воротах Нойеру, если тот готов.

«Конечно, я хотел бы сыграть в финале. У меня был хороший сезон, и я помог добраться нам до финала.

Но если Ману в форме, и тренер говорит, что он готов, то так оно и будет. Я понимаю, что Нойеру нужна игровая практика — это важно и для сборной Германии», — подытожил Ульрайх. Финал кубка Германии состоится 19 мая, «Бавария» сыграет против франкфуртского «Айнтрахта».