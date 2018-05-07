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Команда из Троицка завоевала «серебро» в турнире по флорбору
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Команда из Троицка завоевала «серебро» в турнире по флорбору 

Префектура ТиНАО города Москвы 15 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото:Спортивно-оздоровительная база «Лесная»
Спортивная команда из городского округа Троицк 5 мая выступила на ежегодных соревнованиях по флорбору. В турнире приняли участие команды из Новой Москвы.
— В этом году состязания состоялись на базе Спортивно-досугового центра «Маяк» поселения Марушкинское. Турнир был посвящен 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. По традиции на соревнования приехали лучшие команды из Новой Москвы. В состав нашей сборной вошло восемь человек. В упорной борьбе ребятам удалось завоевать второе место, — прокомментировали представители Спортивно-оздоровительной базы «Лесная» городского округа Троицк.
Отметим, что в конце турнира состоялась церемония награждения. Победителям и призерам вручили памятные кубки и грамоты.
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