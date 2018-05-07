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Илья Ковальчук вместе с Плющенко посетил инаугурацию Владимира Путина
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Илья Ковальчук вместе с Плющенко посетил инаугурацию Владимира Путина 

Чемпионат.com 13 минут назад
Нападающий Илья Ковальчук посетил инаугурацию президента России Владимира Путина, который заступил на новый президентский срок. Хоккеист выложил в своём «инстаграме» фотографию с церемонии, на которой он запечатлён вместе с легендарным фигуристом, олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Напомним, Ковальчук не стал продлевать контракт с петербургским СКА и планирует уехать в Национальную хоккейную лигу. От участия в ЧМ-2018 форвард отказался.
Посмотреть фото можно также в официальном «инстаграме» Ильи Ковальчука.
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