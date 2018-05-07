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Команды Михайлово-Ярцевского выступят на окружных соревнованиях
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Команды Михайлово-Ярцевского выступят на окружных соревнованиях 

Префектура ТиНАО города Москвы 15 минут назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: mos.ru
Команды, представляющие поселение Михайлово-Ярцевское, отправятся на соревнования Детской футбольной лиги. Состязания пройдут на Центральном стадионе городского округа Троицк 12 и 13 мая.
— Мы направили на турнир две команды юных спортсменов 2007-2008 и 2008-2009 годов рождения. Недавно подали заявку на участие, теперь ждем официального подтверждения. С кем сыграем, будет ясно по результатам жеребьевки, которые, как правило, становятся известными в самый последний момент, — сообщил директор Спортивного клуба «Медведь» Михаил Сугробов.
Жители и администрация поселения Михайлово-Ярцевское пожелали командам успешного выступления на турнире.
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