Команды Михайлово-Ярцевского выступят на окружных соревнованиях

Команды, представляющие поселение Михайлово-Ярцевское, отправятся на соревнования Детской футбольной лиги. Состязания пройдут на Центральном стадионе городского округа Троицк 12 и 13 мая.

— Мы направили на турнир две команды юных спортсменов 2007-2008 и 2008-2009 годов рождения. Недавно подали заявку на участие, теперь ждем официального подтверждения. С кем сыграем, будет ясно по результатам жеребьевки, которые, как правило, становятся известными в самый последний момент, — сообщил директор Спортивного клуба «Медведь» Михаил Сугробов.

Жители и администрация поселения Михайлово-Ярцевское пожелали командам успешного выступления на турнире.