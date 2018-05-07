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Илья Геркус: «Я не ощущал опасности от „Зенита“
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Илья Геркус: «Я не ощущал опасности от „Зенита“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он заявил, что в субботнем матче 29-го тура РФПЛ против "Зенита" (1:0), победа в котором принесла «железнодорожникам» золотые медали, питерцы ничего не создавали у ворот ​москвичей.
— Атмосфера 5 мая была замечательная, — рассказал Геркус. — Люди очень ждали, когда мы откроем ворота. Было много жаждущих начать пораньше. Нам повезло с погодой: светило солнце, было просто шикарно. Концерт получился замечательным. Здорово отжигал L'One, все песни у него проспортивные. Может быть, немного заносчиво это звучало, но публику завело. А потом был матч, и вы все видели сами (улыбается). Игра получилась напряженной. И решающий гол стал квинтэссенцией этого напряжения. А! Был же еще фальстарт (отмененный из-за офсайда гол Фарфана, после которого на поле полетел бумажный фейерверк. — Прим. «СЭ»).
— Не было ощущения, что после этого момента вам в обратку забьют?
— Не было. «Локомотив» предельно сконцентрировано сыграл в центральной зоне и защите. Мы вернулись к старой доброй проверенной схеме, по которой успешно играли осенью. И она сработала. Каких-то негативных предчувствий у меня не было, и я не ощущал опасности от «Зенита». Видно было, что питерцы неплохо оборонялись, но у наших ворот ничего не создавали.
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