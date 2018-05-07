Хорошие шахматисты живут дольше среднего

Спорт — это здорово. Спорт — это хорошо. С детства нам втолковывали эту простую истину. И хотя эволюционные преимущества спортсменов очевидны, а продолжительность их жизни однозначно превышает среднестатистическую (хотя здесь не без исключений), что вовлечено больше: мозг или мышцы? Как интеллектуальные виды спорта вроде шахмат влияют на качество здоровой жизни? Писатель-фантаст Айзек Азимов однажды написал: «В жизни, в отличие от шахмат, игра продолжается после шаха и мата».

Ученые провели исследование региональной выживаемости международных гроссмейстеров (МГ) на фоне общей популяции и сравнили индекс относительной выживаемости МГ с олимпийскими медалистами (ОМ). Результаты исследования были опубликованы в PLOS.

В рамках исследования было затронуто 1208 МГ и 15157 ОМ из 28 стран, информация о которых была извлечена из общедоступных источников данных. Для оценки выживаемости МГ использовался метод Каплана-Мейера, а для корректировки выживаемости по регионам использовалась модель пропорциональных рисков Кокса. Коэффициент относительной выживаемости рассчитывался путем сопоставления каждого МГ или ОМ по годам риска, возрасту риска и полу с таблицей жизненного цикла страны, представленной индивидуумом.

Оказалось, что выживаемость МГ в 30 и 60 лет с момента достижения титула была 87% и 15% соответственно. Ожидаемая продолжительность жизни МГ в возрасте 30 лет была 53,6 года, что значительно больше средневзвешенной ожидаемой продолжительности жизни общего населения. Анализ показал, что как МГ, так и ОМ имеют значительное преимущество выживаемости перед общим населением, а в возрасте 30 лет не было статистически значимой разницы ожидаемой выживаемости МГ и ОМ.

Что это значит? Это значит, что элитные шахматисты, гроссмейстеры, живут дольше среднего и демонстрируют выживаемость на уровне лучших представителей физических видов спорта.