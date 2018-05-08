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Ученые рассказали, какие люди живут дольше всех
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Ученые рассказали, какие люди живут дольше всех 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Исследователи проанализировали продолжительность жизни свыше 16 тысяч людей.
Австралийские ученые пришли к выводу, что профессиональные занятия шахматами увеличивают продолжительность жизни на 7,7 лет.
Так, исследователи проанализировали продолжительность жизни более 16 тысяч профессиональных игроков, которые получили звание гроссмейстера. Ученые изучали период с 1950 годов по настоящее время.
В результате работы выяснилось, что к долголетию приводят хорошая физическая форма, отказ от вредных привычек, основы правильного питания, а также постоянные тренировки спортсменов, сообщает информационное издание PLOS One.
Вместе с тем ученые отметили, что шахматисты являются долгожителями по всему миру, независимо от стран и климата на территории проживания.
Ранее ученые рассказали, как продлить жизнь на 10 лет.
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