Пловец из Архангельска Илья Ярыгин взял бронзу на первенстве России среди глухих

Первенство России по спорту глухих в дисциплине «плавание» завершилось в городе Новочебоксарск республики Чувашия. За пять дней награды соревнований разыгрывали около 160 спортсменов из 37 субъектов Российской Федерации. Поморье представил архангелогородец Илья Ярыгин, сообщает пресс-служба агентства по спорту Архангельской области.

— Пловцы выявляли победителей в различных стилях — брассе, баттерфляе, вольном стиле, комплексном плавании, эстафете и плавании на спине. В программе первенства — дистанции от 50 до 1500 метров. На дистанции 100 метров на спине Илья завоевал бронзовую медаль, а вот на дистанции 50 метров на спине стал четвертым, — пояснили в спортивном ведомстве.