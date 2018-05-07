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Пловец из Архангельска Илья Ярыгин взял бронзу на первенстве России среди глухих
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Пловец из Архангельска Илья Ярыгин взял бронзу на первенстве России среди глухих 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Первенство России по спорту глухих в дисциплине «плавание» завершилось в городе Новочебоксарск республики Чувашия. За пять дней награды соревнований разыгрывали около 160 спортсменов из 37 субъектов Российской Федерации. Поморье представил архангелогородец Илья Ярыгин, сообщает пресс-служба агентства по спорту Архангельской области.
— Пловцы выявляли победителей в различных стилях — брассе, баттерфляе, вольном стиле, комплексном плавании, эстафете и плавании на спине. В программе первенства — дистанции от 50 до 1500 метров. На дистанции 100 метров на спине Илья завоевал бронзовую медаль, а вот на дистанции 50 метров на спине стал четвертым, — пояснили в спортивном ведомстве.
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