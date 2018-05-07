Медведева уезжает из России, Геркус говорит о Семине, «Вашингтон» против проклятья

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 7 мая.

ГОСТЬ. Илья Геркус : «Убежден, что Смородская действительно рада чемпионству „Локо“ Президент „Локомотива“ Илья Геркус сегодня побывал в редакции „СЭ“. Глава железнодорожников, ставших в минувшую субботу чемпионами России, больше часа отвечал на вопросы наших корреспондентов и рассказал о Смородской, Семине, Денисове, Эдере и заработках клуб.

ПРОКЛЯТИЕ. Как убить синдром лузера? Сегодня „Вашингтон“ может нарушить ход истории „Вашингтон“ ведет в серии с действующим обладателем Кубка Стэнли 3-2. Ему осталось сделать всего один шаг, чтобы перестать быть полным посмешищем и нарушить ход истории. Эти соперники ранее девять раз встречались в плей-офф. В восьми случаях побеждали „Пингвинз“. Столичная команда в шести прошлых сериях вела в счете, причем дважды 3-1 и еще раз 2-0. Однако все равно умудрялась проигрывать по итогу, в том числе четырежды в седьмых матчах. Есть ли шанс теперь?

ГЕРОЙ. Кучеров — в финале „Востока“. Кто станет его соперником — Овечкин или Малкин? „Тампе“ стоило смазанно провести концовку регулярного чемпионата и первый раунд, чтобы разогнаться ко второму. Так хорошо, как в серии против „Бостона“, „Молнии“ в этом сезоне еще не играли. До Матча звезд команда Джона Купера разрывала всех в чужой зоне, но перед своими воротами традиционно ошибалась, позволяя соперникам разного уровня расстреливать Василевского. Но теперь все иначе, „Лайтнинг“ стали одними из главных фаворитов Кубка Стэнли.

ЖАРА. „Эх, испортил песню, дурак“. Судейский скандал в класико Судить класико — это испытание, справиться с которым может далеко не всякий арбитр. В Испании есть матчи, сравнимые по накалу — сказать обратное означало бы нанести обиду, как минимум, мадридскому и севильскому дерби, — но ни одна другая игра не привлекает столько внимания не только во всей стране — в мире. И от мыслей об этом даже у самых стойких судей нет-нет да задрожит свисток в пальцах, что и случилось вечером воскресенья в Каталонии.

ОГОНЬ! „Вы не разбираетесь в хоккее! Могу повторить это на всю страну“ Один из лучших российских защитников в НХЛ и самый дорогой действующий игрок обороны Никита Зайцев дал откровенное интервью Алексею ШЕВЧЕНКО . Разговор получился огненным и часто ироничным. Определите, где троллинг, а где серьезные ответы?

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