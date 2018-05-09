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Умер Эрик Гебоерс
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Умер Эрик Гебоерс 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бельгийский гонщик-мотоциклист, пятикратный чемпион мира по мотокроссу Эрик Гебоерс найден мертвым. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, спасатели нашли гонщика в рекреационном пруду в Бельгии.
Отмечается, что 55-летний Гебоерс пытался спасти тонущую собаку, которую он подарил своей жене. Друзья бельгийца пытались оказать ему помощь, однако вода оказалась слишком холодной, поэтому они вернулись в машину.
Ранее сообщалось, что знаменитый арбитр всероссийской и международной категории по фигурному катанию Петр Грушман скончался на 72-м году жизни.
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