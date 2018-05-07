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Илья Геркус: «Я был против ухода Денисова из „Зенита“
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Илья Геркус: «Я был против ухода Денисова из „Зенита“ 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он вспомнил, что был против ухода полузащитника Игоря Денисова из "Зенита".
Почему Денисов — главный герой сезона
— Вы были в «Зените», когда Денисова фактически выгнали из команды.
— Можно и так сказать. Считал, что это несправедливо, и говорил это с самого начала. Я был одним из немногих людей, кто считал это катастрофической ошибкой, которая будет дорого стоить «Зениту».
— Вернемся к Денисову. Когда Игорь уходил из «Зенита», говорили, что он зажрался, попросил много денег… Как вы видите ту ситуацию?
— Если честно, не очень хотел бы в ней копаться. Футболисты всегда просят денег, это их естественное состояние. Там же принципиально момент был не в этом, а в том, что он осудил покупку игроков (Халка и Акселя Витселя. — Прим. «СЭ»). Это, наверное, не дело футболиста. Но сразу рубить голову за это — неправильно. Я видел эту ситуацию так. Раньше, когда игроки позволяли себе не очень правильные вещи, их гладили по голове. А в какой-то момент, на четвертый, например, раз — футболисту голову отрубили. Это перебор. Так нельзя делать. Важно было сохранить его в команде, но этого не сделали, и поступили, на мой взгляд, с ним неправильно. Он очень много добился с клубом и всегда честно играл за него.
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