«Медведев — комфортный сотрудник, соратник и партнер»

«Лично я предсказывал назначение Медведева еще несколько месяцев назад, много раз это подтверждая.

Есть несколько причин „бессмертности“ Дмитрия Медведева. Первая — колоссальный опыт. Сейчас в российской политике нет более опытного премьера и политика, чем Дмитрий Анатольевич Медведев.

Второе. Он — очевидно комфортный сотрудник, соратник и партнер для Владимира Путина . В силу ряда причин и обстоятельств. Это и период 2007–2012 годов, который пройден, что называется, „бок о бок“. И вообще это давняя история взаимоотношений. Они десятки лет вместе!

Третье. Медведев — равноудаленный „друг“ влияния. И при этом умело регулирует внутриэлитные конфликты.

И, наконец, последнее. Медведев — достаточно эффективный и компетентный, постоянно работающий, функционирующий менеджер.

С идейными порывами организации власти устойчиво ассоциируется именно он».

Фото: kremlin.ru