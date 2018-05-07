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«Медведев — комфортный сотрудник, соратник и партнер»
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«Медведев — комфортный сотрудник, соратник и партнер» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Лично я предсказывал назначение Медведева еще несколько месяцев назад, много раз это подтверждая.
Есть несколько причин „бессмертности“ Дмитрия Медведева. Первая — колоссальный опыт. Сейчас в российской политике нет более опытного премьера и политика, чем Дмитрий Анатольевич Медведев.
Второе. Он — очевидно комфортный сотрудник, соратник и партнер для Владимира Путина. В силу ряда причин и обстоятельств. Это и период 2007–2012 годов, который пройден, что называется, „бок о бок“. И вообще это давняя история взаимоотношений. Они десятки лет вместе!
Третье. Медведев — равноудаленный „друг“ влияния. И при этом умело регулирует внутриэлитные конфликты.
И, наконец, последнее. Медведев — достаточно эффективный и компетентный, постоянно работающий, функционирующий менеджер.
С идейными порывами организации власти устойчиво ассоциируется именно он».
Фото: kremlin.ru
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