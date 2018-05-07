Ещё
Ко Дню радио. Как в Карелии хулиганили в эфире 52 года назад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии

Ко Дню радио. Как в Карелии хулиганили в эфире 52 года назад 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Две истории про товарища Купкина из Питкяранты и школьников Кузнецовых из Сортавалы.
7 мая в России отмечается день Радио. К этому дню интересную заметку из газеты «Красная знамя» от 1966 года опубликовал сегодня паблик «Новая Ладога. Питкяранта». «За хулиганство — к ответу» называлась статья и рассказывала о двух случаях неподобающего поведения жителей Карелии в эфире.
Большая часть заметки посвящена товарищу Крупкину из Питкяранты. Он изготовил приспособление, позволяющее вести радиопередачу, подключился к местной радотрансляционной сети и начал давать в эфире концерты в прямом смысле этого слова, невольными слушателями которых, а также нецензурной брани Крупкина и его товарищей, стала вся Питкяранта. За такое поведение суд конфисковал устройство Крупкина и присудил ему штраф в размере 50 рублей.
Отличились и двое школьников из Сортавалы, также пытающиеся проникнуть в эфир. Правда с каким целями — не сообщалось.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Илья Воробьев: Почему в сборной нет игроков «Ак Барса»? Дело не в клубах! Алина Кабаева готовится к проведению 10-го фестиваля художественной гимнастики «Алина»: свежие фото и интервью Загадку дважды воскресшего раскрыли поисковики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутко получит неожиданную должность160
Медведева выступила с официальным заявлением90
Кабаева дала откровенное интервью188
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка3
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера99
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
04:00
Определено будущее гражданство Медведевой
Фигурное катание
00:37
Журналистка избила футбольного фаната в прямом эфире
Футбол
00:43
Кабаева дала откровенное интервью
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение