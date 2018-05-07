Ко Дню радио. Как в Карелии хулиганили в эфире 52 года назад

Две истории про товарища Купкина из Питкяранты и школьников Кузнецовых из Сортавалы.

7 мая в России отмечается день Радио. К этому дню интересную заметку из газеты «Красная знамя» от 1966 года опубликовал сегодня паблик «Новая Ладога. Питкяранта». «За хулиганство — к ответу» называлась статья и рассказывала о двух случаях неподобающего поведения жителей Карелии в эфире.

Большая часть заметки посвящена товарищу Крупкину из Питкяранты. Он изготовил приспособление, позволяющее вести радиопередачу, подключился к местной радотрансляционной сети и начал давать в эфире концерты в прямом смысле этого слова, невольными слушателями которых, а также нецензурной брани Крупкина и его товарищей, стала вся Питкяранта. За такое поведение суд конфисковал устройство Крупкина и присудил ему штраф в размере 50 рублей.

Отличились и двое школьников из Сортавалы, также пытающиеся проникнуть в эфир. Правда с каким целями — не сообщалось.