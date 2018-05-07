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Тест: Как правильно ставить ударения в этих русских словах?
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Тест: Как правильно ставить ударения в этих русских словах? 

Ридус 1 час назад
Русский язык не зря считается одним из самых сложных в мире. Мало того, что он изобилует склонениями и спряжениями, так, чтобы прослыть грамотным человеком, надо ещё и ударения в словах ставить правильно. Наука, изучающая правила произношения слов называется орфоэпия.
А вот вы, например, говорите тОрты или тортЫ, баловАть или бАловать, жалюзИ или жАлюзи? Проверьте, можете ли вы считаться образованным человеком с помощью нашего теста. Результатами и мнениями делитесь в комментариях, а тест отправьте друзьям!
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