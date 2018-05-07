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«Если она считает себя причастной, ради бога. Но это не заметно». Семин — о Смородской и чемпионстве
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«Если она считает себя причастной, ради бога. Но это не заметно». Семин — о Смородской и чемпионстве 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
— К вам уже пришло осознание победы?— Оно пришло сразу. Мы радовались, все эмоции оставили на стадионе. А сейчас состояние уже нормальное. Мы сделали большое дело для болельщиков, для самих себя. Сейчас ощущение, что профессионально и хорошо сделали свою работу.
— После нулевых ничьих и поражения от «Краснодара» не было страшно за титул?— Опасения есть всегда. У нас ведь очень сложный чемпионат. Не всегда можешь гарантированно набрать очки. Интрига сохраняется до последнего тура. Анализировать свою игру будем чуть позже. Сейчас нужно просто порадоваться, поблагодарить друг друга и уйти в отпуск наконец-то.
— Это самый тяжелый титул в вашей карьере?— Очень тяжелый. Но вообще-то все чемпионские годы очень тяжелые. Представьте: начали в июле, а закончили только в мае. Почти год сильного напряжения, концентрации. Тот, кто допустил меньше ошибок, кто на каждый матч выходит с суперсамоотдачей, тот и побеждает.
— «Локомотив» сыграл 23 матча в белых футболках. Специально подбирали?— Везде есть свои традиции — победную форму не меняют. Но мы поменяли ее в последнем матче. Все серии и все традиции когда-то заканчиваются. Вот мы ее и завершили. Белые майки — фартовые, а серые — чемпионские!
Илья Геркус сказал, что изначально в победу верили всего два человека: Фарфан и Игорь Денисов. — Это его личное мнение.
— А когда поверили вы?— В воскресенье после финального свистка.
— Фраза о пятой колонне в Краснодаре — о ком это?— Все, что хотел, я об этом сказал. Тему закрыли.
— От кого пришло самое неожиданное поздравление?— Неожиданных не было. Основные поздравления — от близких людей. От родных, от друзей, от тех, с кем вместе долгое время работаем и дружим. Поздравлений вообще очень много.
Ольга Смородская заявила, что тоже причастна к чемпионству «Локо». — Ну, если она себя считает каким-то положительным образом причастной, дай бог. Значит, что-то было сделано. Но сразу так этого не заметишь.
— Массимо Каррера сказал, что вы ему симпатичны. Вы знакомы?— Считаю большим успехом опередить в турнирной таблице таких уважаемых тренеров, как Роберто Манчини и Массимо Каррера. Они мне очень симпатичны. Уверен, нашему футболу они принесут еще много пользы. Не знаю, уйдет Манчини из «Зенита» или нет — говорю то, что думаю.
«Спартак» выиграл чемпионство после 16 лет ожидания, «Локомотив» — после 14. Кто победит в следующем году?— Это замечательно, что чемпионы меняются. Здорово, что до предпоследнего тура три команды претендовали на титул. Это говорит о том, что наш футбол живет и развивается. Высокая посещаемость в матчах — все это тоже нам на пользу.
— Теперь «Локо» сможет удержать всех лидеров?— Задача комплексная: и удержать футболистов, и укрепить состав. Любая команда, особенно играющая в Лиге чемпионов, нуждается в усилении, в свежей крови.
— У многих игроков заканчиваются контракты — Пейчинович, Михалик, Тарасов, Фарфан, Виталий Денисов, Касаев. Кто из них останется?— Мы постараемся максимально сохранить нынешний состав.
— Эдер был арендован у «Лилля» и снова забил золотой гол за «Локомотив». Оставите его в команде?— Никаких вопросов по нему нет. Если клуб и представители игрока договорятся по условиям, то он останется. Мне лично он очень нравится.
— Много слухов по Миранчукам — говорят, братьями интересуются «Спартак» и «Зенит»— Ничего нельзя гарантировать. Но мы сделаем все, чтобы они остались.
— Три лучших футболиста сезона в премьер-лиге?— Гилерме, Кверквелия, Фернандеш.
— Поедете ли вы на финал Лиги чемпионов?— Пока еще не решил. На Лигу Европы точно поеду — поболею за «Атлетико».
Больше текстов о чемпионстве «Локомотива» на Sport24:
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