iNADO проведет аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов

ТАСС , 8 мая. Институт национальных антидопинговых агентств (iNADO) проведет внешний аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Данное решение было принято в ходе заседания исполкома организации, которое прошло в понедельник. Отмечается, что IBU сам попросил iNADO провести аудит для обеспечения «эффективной подготовки к предстоящему сезону». Также отмечается, что исполком принял решение о реструктуризации административной системы IBU, которая должна произойти в течение двух ближайших месяцев.

Кроме того, рабочая группа IBU продолжает рассмотрение докладов, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении борьбы с допингом, и готовит соответствующие меры. Обновленная информация по данному вопросу от организации ожидается на следующем заседании исполкома, которое пройдет с 1 по 3 июня.