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iNADO проведет аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов
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iNADO проведет аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 мая. Институт национальных антидопинговых агентств (iNADO) проведет внешний аудит антидопинговой программы Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба IBU.
Данное решение было принято в ходе заседания исполкома организации, которое прошло в понедельник. Отмечается, что IBU сам попросил iNADO провести аудит для обеспечения «эффективной подготовки к предстоящему сезону». Также отмечается, что исполком принял решение о реструктуризации административной системы IBU, которая должна произойти в течение двух ближайших месяцев.
Кроме того, рабочая группа IBU продолжает рассмотрение докладов, предоставленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в отношении борьбы с допингом, и готовит соответствующие меры. Обновленная информация по данному вопросу от организации ожидается на следующем заседании исполкома, которое пройдет с 1 по 3 июня.
Полиция Австрии 10 апреля допросила президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря организации Николь Рёш по делу о сокрытии допинговых нарушений спортсменами. Речь идет и о российских биатлонистах, которых якобы покрывали в IBU. Расследование отчасти основывается на данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, которые оказались в распоряжении Всемирного антидопингового агентства в конце прошлого года.
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