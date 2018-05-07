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«Рубин» — «Уфа». Карадениз — в запасе на последний матч в Казани
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«Рубин» — «Уфа». Карадениз — в запасе на последний матч в Казани 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны составы «Рубина» и «Уфы» на матч 29-го тура чемпионата России. Форвард казанцев Гекдениз Карадениз остался в запасе. Ранее стало известно, что турок уходит из «Рубина» по окончании сезона, сегодняшняя игра — последняя для него в столице Татарстана. Если он выйдет на поле, то встреча станет для него юбилейной, 300-й.
Полностью заявки команд выглядят следующим образом:
"Рубин": Джанаев, Кузьмин, Сесар Навас, Камболов, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Коновалов, Подберезкин, Попов, Азмун.
Запасные — Рыжиков, Акмурзин, Устинов, Энаке, Гекдениз Карадениз, Могилевец, Гилязутдинов, Шекари, Жемалетдинов, Голдобин.
"Уфа": Беленов, Никитин, Живоглядов, Йоки, Неделчару, Стоцкий, Пауревич, Обляков, Салатич, Сысуев, Игбун.
Запасные — Шелия, Чернов, Сухов, Аликин, Тумасян, Засеев, Сафрониди, Карп, Кротов, Фатаи.
Матч «Рубин» — «Уфа» начнется в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет его онлайн-трансляцию.
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