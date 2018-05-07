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Орлов: Манчини надо уходить из «Зенита»
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Орлов: Манчини надо уходить из «Зенита» 

Чемпионат.com 1 час назад
Телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини стоит покинуть свой пост по окончании сезона. «Мне кажется, Манчини надо уходить из „Зенита“. Он не выполнил тех задач, которые перед ним ставились. Была задача попасть в тройку, а команда только пятая. Если не попал в тройку и не выполнил задачи, то уходи. Начинал Роберто великолепно, 11 туров „Зенит“ не знал поражений. Но всегда смотри на табло — впервые за девять лет клуб не попал в тройку», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Ранее сообщалось, что Манчини, скорее всего, покинет «Зенит» и возглавит сборную Италии.
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