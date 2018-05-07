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Последняя освободительница Калуги рассказала Разумовскому о своей мечте
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Последняя освободительница Калуги рассказала Разумовскому о своей мечте 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский 7 мая поздравил с наступающим Днем Победы единственную живущую сейчас в Калужской области участницу освобождения Калуги в декабре 1941-го, почетного гражданина Калуги Пелагею Сергеевну Королеву. Фото пресс-службы городской управы Калуги Напомним, 97-летний ветеран живет в деревне Устиновке Ферзиковского района, но День Победы она будет встречать в Калужской областной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Шевченко, где сейчас проходит курс лечения. Там ее и навестил городской голова. Как сообщили в пресс-службе городской управе, Разумовский вручил ветерану цветы, ценный подарок и поблагодарил ее за ратный подвиг. Пелагея Сергеевна, как сообщается, высказала удовлетворение, что ей удалось встретиться и познакомиться с новым градоначальником. Теперь, по словам женщины, у нее осталась лишь одна мечта — увидеть Владимира Путина и пообщаться с президентом. Напомним, с Константином Горобцовым, предшественником Дмитрия Разумовского на посту городского головы, Пелагея Сергеевна познакомилась в декабре 2016 года. Горобцов лично пригнал ей в Устиновку груженый дровами военный КамАЗ. Дрова, а также валенки и шаль стали подарком ветерану на ее день рождения.
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