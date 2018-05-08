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Нобоа планирует задержаться в «Рубине»
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Нобоа планирует задержаться в «Рубине» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа продолжит выступать за казанский «Рубин». Футболист хочет играть за клуб из столицы Татарстана, так как его тренирует Курбан Бердыев. По словам знакомого с ситуацией источника, казанцы также хотят сохранить эквадорца у себя.
Отмечается, что с высокой долей вероятности речь вновь пойдёт об аренде — на этот раз на целый сезон. Это связано с тем, что «Рубин» из-за масштабной трансферной кампании лета 2016 года испытывает финансовые трудности. Петербуржцы, в свою очередь, не будут препятствовать желанию Нобоа остаться в Казани, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость.
Эквадорец перешел в «Зенит» бесплатно летом прошлого года из «Ростова». В первой части сезона Нобоа практически не попадал в состав «сине-бело-голубых», которые зимой отпустили его в аренду.
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