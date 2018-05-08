Нобоа планирует задержаться в «Рубине»

Отмечается, что с высокой долей вероятности речь вновь пойдёт об аренде — на этот раз на целый сезон. Это связано с тем, что «Рубин» из-за масштабной трансферной кампании лета 2016 года испытывает финансовые трудности. Петербуржцы, в свою очередь, не будут препятствовать желанию Нобоа остаться в Казани, поскольку хотят разгрузить зарплатную ведомость.

Эквадорец перешел в «Зенит» бесплатно летом прошлого года из «Ростова». В первой части сезона Нобоа практически не попадал в состав «сине-бело-голубых», которые зимой отпустили его в аренду.