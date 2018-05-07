Стали известны стартовые составы на матч 29-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Ахматом». Полузащитник грозненцев Олег Иванов остался в запасе. Полностью заявки выглядят так:
"Анжи": Будаков — Армаш, Мусалов, Самарджич, Полуяхтов — Тетрашвили, Антон — Данченко, Лескано, Хубулов — Прудников. Запасные: Сугробов, Репин, Глебов, Чайковский, Хамдамов, Маркелов, Яковлев, Будковский, Калмыков, Поку.
"Ахмат": Городов — Уициев, Семенов, Анхель, Мохаммади — Родолфу, Швец — Исмаэл — Митришев, Балай, Бериша. Запасные: Шепляков, Плиев, Иванов, Кацаев, Гиголаев, Кадыров, Бацуев, Роши, Ахъядов, Мбенг, Умаев, Лео Жаба.
Матч «Анжи» — «Ахмат» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
Анжи — Ахмат