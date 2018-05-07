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Геркус не воспринял слова Семина о «пятой колонне» на свой счет
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Геркус не воспринял слова Семина о «пятой колонне» на свой счет 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Президент «Локомотива» Илья Геркус после победы в чемпионате России стал гостем редакции «СЭ». Он заявил, что не принял слова главного тренера команды Юрия Семина о «пятой колонне» на свой счет.
— Когда Семин после игры с «Краснодаром» сказал о «пятой колонне», вы это восприняли на свой счет?
— Нет, не воспринял. Уже не стоит возобновлять разговоры об этом. Сейчас ситуация абсолютно исчерпана.
— В 2016-м вы инициировали назначение Семина главным тренером «Локомотива»?
— Да, я инициировал.
— Теперь его ждут солидные премиальные? Каррера получил за чемпионство бонус в размере миллиона евро.
— Там другая система вознаграждений. У нас коллективные премиальные, я бы не стал их раскрывать. Они достаточные солидные.
— Система премирования у вас как в ЦСКА — за конечный результат?
— Есть премиальные за промежуточные результаты, а есть — конечный.
Илья Геркус — о праздновании чемпионства, Денисове и Смородской
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