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Пенсионеры из Восточного Дегунина взяли серебро в кроссе на городской спартакиаде
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Пенсионеры из Восточного Дегунина взяли серебро в кроссе на городской спартакиаде 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Спортсмены старшего возраста из Восточного Дегунина показали хороший результат в кроссе, который прошел в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы.
Об этом сообщили в администрации районного спортивно-досугового центра «Вдохновение», который представляли бегуны.
— Наши спортсмены добавили в копилку района Восточное Дегунино очередную медаль, заняв второе место, — рассказал представитель администрации. — Впереди столь целеустремленную команду ждет еще множество побед.
Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)
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