Пенсионеры из Восточного Дегунина взяли серебро в кроссе на городской спартакиаде

Спортсмены старшего возраста из Восточного Дегунина показали хороший результат в кроссе, который прошел в рамках Спартакиады пенсионеров города Москвы.

Об этом сообщили в администрации районного спортивно-досугового центра «Вдохновение», который представляли бегуны.

— Наши спортсмены добавили в копилку района Восточное Дегунино очередную медаль, заняв второе место, — рассказал представитель администрации. — Впереди столь целеустремленную команду ждет еще множество побед.

Напомним, спортивно-досуговый центр «Вдохновение» располагается по адресу улица Дубнинская, дом 6а. (мю)