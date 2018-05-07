Понтонная переправа через Туру возобновила работу

Весенний подъем уровня воды в Туре внес коррективы в работу понтонной переправы, расположенной в Тюмени. Короткая дорога, соединяющая Лесобазу и Мыс, была закрыта почти неделю.

— Переправа не работала по техническим причинам. Для ее открытия в период весеннего половодья пришлось добавлять понтоны. Именно по этой причине с 28 апреля по 4 мая проезд был закрыт, — рассказали представители владельца тюменской переправы.

Расценки на переправе остались прежними. Водителю легкового автомобиля придется заплатить за проезд 30 рублей, а если транспорт с прицепом — 40. Для «Газелей» въезд на понтоны обойдется в 50 рублей. Пройти по переправе через Туру пешком по-прежнему можно бесплатно.

На прошлой неделе вода из Туры начала подбираться к первому ярусу набережной. По прогнозам специалистов, она должна его подтопить.