Как «Локомотив» уговаривал Миранчуков остаться. Отвечает Семин

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям «СЭ» Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ . Он отметил, что клуб не может разбазаривать собственных воспитанников. — Как вам удалось уговорить Миранчуков остаться в «Локомотиве»?

— За счет футбола. Думаю, они не жалеют об этом.

— Но что вы им сказали?

— Это наше личное. Одно вам могу сказать. Когда многие отчаялись, я за них боролся. Ходил по кабинетам, и мы все приняли очень правильное решение. Хорошо, что меня поддержали в кабинетах. Это очень важный момент. Мы не можем своих воспитанников разбазаривать. Слишком много их ушло.

— Антон — это же прорыв сезона. Из Эстонии не возвращаются.

— Расскажу интересную вещь. У нас к тренеру может даже видеооператор подойти и сказать: " Юрий Палыч , что-то не то у нас происходит. Антон ничуть не хуже Алексея". Я их смотрел с самого детства, со школы. К тому времени я уже принял решение: «Возвратите его сюда», тем более что и по контракту он должен был вернуться. Тогда-то оператор и сказал: «Вы увидите: он не хуже». И первые тренировки убедили меня в том, что он прав. По сей день вспоминаю его слова. Ни один человек за Антона не говорил. Только он!

Полностью интервью Юрия Семина — скоро в «СЭ»