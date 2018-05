Netflix идёт на встречу квотам для SVOD-сервисов в Европе

CEO Netflix Рид Хэйстингс, в своем выступлении в рамках Series Mania в Лилле, подтвердил намерение сервиса инвестировать €1 млрд в контент европейского производства для того, чтобы соблюсти требования о квотах, введенные ЕС в прошлом месяце.

Власти ЕС в апреле согласовали введение 30% квоты на контент европейского производства в сервисах «типа Netflix ». Данное условие вводится и в отношении «распространяющих» платформ Facebook и Netflix.

Хэйстингс подчеркнул, что поскольку так или иначе необходимо выполнить данное требование, компания будет развивать евроконтент для того, чтобы в установленный трехлетний срок его соблюсти.

Явные шаги в этом направлении Netflix уже сделал месяц назад, когда было объявлено о решении инвестировать €1 млрд в контент европейского производства, в частности — в новую драму Джулиана Феллоуза в Великобритании, а также в ряд сериалов датского, французского, немецкого и итальянского производства.

Оригинальный локальный контент также был в повестке дня в рамках последнего квартального отчета о финансовом состоянии Neftlix, когда стриминговый сервис отметил успехи зарубежных тайтлов.

Хэйстингс в речи на Series Mania также заявил, что в 4 квартале в рамках сервиса признанными мировыми хитами, возглавившими международный топ-лист, стали именно сериалы из Европы: Бумажный дом (La Casa de Papel) и коллаборация c Channel 4 «Конец *****го мира» (The End of the F**ing World).

В настоящее время сервис соблюдает квоту в 20% в отношении европейского контента и намерен в течении 5 лет увеличить ее до необходимого уровня.

ИСТОЧНИК: TBIVision