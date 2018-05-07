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Netflix идёт на встречу квотам для SVOD-сервисов в Европе
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Netflix идёт на встречу квотам для SVOD-сервисов в Европе 

Ruvod.com 52 минуты назад
Фото: Ruvod.com
CEO Netflix Рид Хэйстингс, в своем выступлении в рамках Series Mania в Лилле, подтвердил намерение сервиса инвестировать €1 млрд в контент европейского производства для того, чтобы соблюсти требования о квотах, введенные ЕС в прошлом месяце.
Власти ЕС в апреле согласовали введение 30% квоты на контент европейского производства в сервисах «типа Netflix». Данное условие вводится и в отношении «распространяющих» платформ Facebook и Netflix.
Хэйстингс подчеркнул, что поскольку так или иначе необходимо выполнить данное требование, компания будет развивать евроконтент для того, чтобы в установленный трехлетний срок его соблюсти.
Явные шаги в этом направлении Netflix уже сделал месяц назад, когда было объявлено о решении инвестировать €1 млрд в контент европейского производства, в частности — в новую драму Джулиана Феллоуза в Великобритании, а также в ряд сериалов датского, французского, немецкого и итальянского производства.
Оригинальный локальный контент также был в повестке дня в рамках последнего квартального отчета о финансовом состоянии Neftlix, когда стриминговый сервис отметил успехи зарубежных тайтлов.
Хэйстингс в речи на Series Mania также заявил, что в 4 квартале в рамках сервиса признанными мировыми хитами, возглавившими международный топ-лист, стали именно сериалы из Европы: Бумажный дом (La Casa de Papel) и коллаборация c Channel 4 «Конец *****го мира» (The End of the F**ing World).
В настоящее время сервис соблюдает квоту в 20% в отношении европейского контента и намерен в течении 5 лет увеличить ее до необходимого уровня.
ИСТОЧНИК: TBIVision
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