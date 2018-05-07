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«День победы». Этот и другие материалы нового «ССФ»
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Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии
Российские хоккеисты разгромили сборную Белоруссии

«День победы». Этот и другие материалы нового «ССФ» 

SovSport.Ru 48 минут назад
Фото: SovSport.Ru
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Чемпионство «Локомотива» — лучшее, что могло случиться с нашим футболом, считает обозреватель «ССФ» Алексей Андронов. Евгений Ловчев называет главные качества Юрия Семина и поздравляет его с победой. И все вместе мы вспоминаем километры и станции чемпионского пути «Локомотива» — от возвращения Семина в августе 2016-го до решающего матча с «Зенитом».
ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ
Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о том, как Юрий Семин просил его отговорить братьев Миранчуков от перехода в «Зенит» и об истоках конфликта главного тренера «Локо» с президентом Ильей Геркусом.
«В ФИНАЛЕ БУДЕТ БОРЬБА ИНТЕЛЛЕКТОВ»
Шестикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов весь сезон работал в тренерском штабе курского «Авангарда». Накануне финала с «Тосно» он оценивает сильные стороны обеих команд.
ЗДОРОВО! ВЕЛИКОЛЕПНО!
Выдающаяся результативность в полуфиналах Лиги чемпионов обозначает новую — точнее, хорошо забытую старую — тенденцию современного футбола: атака снова сильнее защиты.
«В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА НЕ ХОТЕЛ БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ НИ С КЕМ ИЗ «ПСЖ»
Анхель Ди Мария — о противоречивом прошлом и неясном будущем в составе парижского клуба, разговорах с Лео Месси о переходе в «Барселону», веселой компании в раздевалке «ПСЖ» и надеждах Аргентины.
ЧМ-КОНТРОЛЬ
Корреспондент «ССФ» проехал по всем городам, которые летом примут матчи ЧМ-2018, и оценил их готовность к наплыву гостей со всего мира. В первой части путешествия — Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.
ЕГО ИГРА НЕ УМЕЩАЛАСЬ В ТЕЛЕВИЗОР
Юрию Гаврилову — 65. Рассказываем легенды о легенде.
SovSport.Ru: последние новости
Это очень удивительная сборная России по хоккею. Но мы будем за нее болеть ФИФА придумала новые турниры. Европейские лиги и клубы против Где твоя сталь? «Атлетико» перекусил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
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