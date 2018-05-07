«День победы». Этот и другие материалы нового «ССФ»

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов — о том, как Юрий Семин просил его отговорить братьев Миранчуков от перехода в «Зенит» и об истоках конфликта главного тренера «Локо» с президентом Ильей Геркусом

«В ФИНАЛЕ БУДЕТ БОРЬБА ИНТЕЛЛЕКТОВ»

Шестикратный обладатель Кубка России Игорь Чугайнов весь сезон работал в тренерском штабе курского «Авангарда». Накануне финала с «Тосно» он оценивает сильные стороны обеих команд.

ЗДОРОВО! ВЕЛИКОЛЕПНО!

Выдающаяся результативность в полуфиналах Лиги чемпионов обозначает новую — точнее, хорошо забытую старую — тенденцию современного футбола: атака снова сильнее защиты.

«В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА НЕ ХОТЕЛ БЫ ВСТРЕТИТЬСЯ НИ С КЕМ ИЗ «ПСЖ»

Анхель Ди Мария — о противоречивом прошлом и неясном будущем в составе парижского клуба, разговорах с Лео Месси о переходе в «Барселону», веселой компании в раздевалке «ПСЖ» и надеждах Аргентины.

ЧМ-КОНТРОЛЬ

Корреспондент «ССФ» проехал по всем городам, которые летом примут матчи ЧМ-2018, и оценил их готовность к наплыву гостей со всего мира. В первой части путешествия — Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара и Саранск.

ЕГО ИГРА НЕ УМЕЩАЛАСЬ В ТЕЛЕВИЗОР