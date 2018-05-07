Наумов отговорил братьев Миранчуков от перехода в «Рубин»

Президент «Локомотива» в 2007-2010 гг. Николай Наумов рассказал подробности о переговорах с братьями Миранчуками по продлению контрактов.

— Зимой 2017-го Юрий Сёмин позвонил мне с просьбой приехать на сборы в Марбелью. Тогда был самый пик переговоров по продлению контрактов с братьями Миранчуками, и зная, что я умею по-отечески пообщаться с игроками, Юрий Павлович попросил поговорить с Алексеем и Антоном, — приводит слова Наумова "Советский спорт" . — Сначала не было речи о том, что они должны обязательно остаться в «Локомотиве». Я отговаривал их от перехода в «Рубин», потому как знал, что их там может ожидать. Хотя финансовые условия выглядели очень соблазнительно — здесь ребят и их агентов понять можно. Да, «Локомотив» готов был повысить братьям зарплату, но далеко не во столько раз, как «Рубин». А зарплаты на тот момент у Миранчуков были очень скромными даже по меркам «Локомотива», особенно для Алексея, который тогда уже закреплялся в сборной России.

А у «Рубина» тогда были очень сомнительные перспективы. Я уже знал, что клуб вскоре ждут финансовые проблемы. Незадолго до разговора с Миранчуками побывал в Казани на совещании по бизнесу у главы республики. Речь шла о том, что в ближайших планах — возведение Новой Казани вокруг Волги, и все основные финансовые средства Татарстана будут направлены на это строительство. А расходы на футбольные и хоккейные проекты сократятся.

Миранчукам я так и сказал: «В Казань набрали футболистов, а теперь не знают, что с ними делать, чем зарплаты платить». Антону с Лёшей тоже пообещали золотые горы, но я предупредил, что обещанных денег они там не увидят. Сначала начнутся задержки с выплатами, потом их начнут склонять к понижению зарплаты. Говорили мы долго, я призвал ребят хорошо все взвесить.

Напомним, что братья Миранчуки продлили контракты с «Локомотивом» по окончанию прошлого сезона.