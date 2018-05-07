Культурную программу для ветеранов организуют в Керчи

В Керчи для ветеранов организуют развлекательные мероприятия. В предстоящие выходные 12 и 13 мая в городе пройдет второй шахматный турнир. Участники поборются за личное первенство среди ветеранов. Турнир завершится он в конце июня сеансом одновременной игры, сообщает специальный корреспондент НСН.

Ранее в Керчи прошел турнир по футболу среди ветеранов, посвящённый 73-ей Годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие команды из Симферополя, Феодосии, поселка Ленино и Керчи. Первое место в турнире заняла керченская команда «Верность».