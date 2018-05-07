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«Тосно» попросил болельщиков прийти на финал Кубка в одежде белого цвета
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«Тосно» попросил болельщиков прийти на финал Кубка в одежде белого цвета 

Спорт-Экспресс 39 минут назад
«Тосно» опубликовал информацию для болельщиков, собравшихся на финальный матч Кубка России против «Авангарда». Среди прочего клуб из Ленинградской области попросил всех прийти в одежде белого цвета.
В случае Вашего самостоятельного прибытия на данный матч, доводим до Вас необходимые сведения: — матч состоится 09 мая 2018 года на стадионе «Волгоград Арена» в 19:00; — сектор для болельщиков ФК «Тосно» — В124; — входные зоны на сектор ФК «Тосно» — 3, 4, 5 Трибуны В; — входные билеты предоставляются бесплатно; — запуск зрителей на стадион начнется за два часа до начала матча (в целях своевременного прохода на стадион, убедительная просьба прибывать на матч как можно раньше, заблаговременно); — реализация билетов представителями футбольного клуба «Тосно» для болельщиков нашей команды будет осуществляться за 4 (четыре) часа до начала матча у входной зоны №3 (убедительная просьба при себе иметь документы удостоверяющие личность); — лицам в пьяном виде доступ на сектор будет ограничен; — убедительная просьба ко всем болельщикам ФК «Тосно» прибывать на матч в верхней одежде белого цвета.
Финал Кубка России состоится 9 мая в Волгограде. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.
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