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Семин: Денисов оскорбил допинг-офицера? Шутку восприняли как оскорбление
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Семин: Денисов оскорбил допинг-офицера? Шутку восприняли как оскорбление 

LiveSport.Ru 36 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал инцидент с участием полузащитника «железнодорожников» Игоря Денисова, который оскорбил допинг-офицера.
«Денисов оскорбил допинг-офицера? Там шутку восприняли как оскорбление. Вы поймите — когда каждый день из-за этого тренировка то затягивается, то задерживается, это тоже не очень приятно. Он что-то написал? Там все в комплексе», — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Также Семин ответил на вопрос о том, как ему удалось усмирить Денисова: «Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдет на пользу всей команде. Что мне с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он — это принимать. Если он все это делает — какие у нас могут быть разногласия?»
Напомним, Денисов написал в протоколе допинг-тестирования слово «дебилы», за что был оштрафован «Локомотивом» на 1 миллион рублей.
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