Семин: Денисов оскорбил допинг-офицера? Шутку восприняли как оскорбление

«Денисов оскорбил допинг-офицера? Там шутку восприняли как оскорбление. Вы поймите — когда каждый день из-за этого тренировка то затягивается, то задерживается, это тоже не очень приятно. Он что-то написал? Там все в комплексе», — сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также Семин ответил на вопрос о том, как ему удалось усмирить Денисова: «Не надо никого усмирять. Наоборот, надо играть и двигаться вперед на лучших качествах каждого игрока, и это пойдет на пользу всей команде. Что мне с Игорем в ресторан ходить? Или домой? Он должен вовремя приходить на тренировку, хорошо работать, выполнять задания. Я должен с ним беседовать, объяснять, а он — это принимать. Если он все это делает — какие у нас могут быть разногласия?»

Напомним, Денисов написал в протоколе допинг-тестирования слово «дебилы», за что был оштрафован «Локомотивом» на 1 миллион рублей.