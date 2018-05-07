Медведев доказал, что Правительство может справиться с кризисами, заявил Толстой

Единороссы приняли решение поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера. Во вторник, 8 мая, этот вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы.

«Правительство под руководством Дмитрий Медведева столкнулось с одним из самых серьёзных вызовов в новейшей истории страны, — сказал Пётр Толстой. — Премьер доказал, что правительство способно эти вызовы преодолеть, Россия смогла дать достойный ответ санкциям и давлению, которое оказывалось на нашу страну».