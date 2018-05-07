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Медведев доказал, что Правительство может справиться с кризисами, заявил Толстой
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Медведев доказал, что Правительство может справиться с кризисами, заявил Толстой 

Парламентская газета 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Дмитрий Медведев доказал, что Правительство под его руководством может преодолеть вызовы времени, заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой после встречи фракции «Единая Россия» с премьером.
Единороссы приняли решение поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера. Во вторник, 8 мая, этот вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании Госдумы.
«Правительство под руководством Дмитрий Медведева столкнулось с одним из самых серьёзных вызовов в новейшей истории страны, — сказал Пётр Толстой. — Премьер доказал, что правительство способно эти вызовы преодолеть, Россия смогла дать достойный ответ санкциям и давлению, которое оказывалось на нашу страну».
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